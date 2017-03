Nie daj się depresji

Eksperci dzielili się swoim doświadczeniem, opowiadając prosto i przystępnie Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość Nieuzasadniony smutek przez dłuższy czas, obniżone samopoczucie zwłaszcza rano, trudności z zabraniem się do czegokolwiek, zaburzenia snu, „czarne myśli” - te symptomy powinny skłonić do wizyty u lekarza. Mogą one bowiem świadczyć o depresji.

Stanowi ona czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie (wg WHO). Dotyka nierzadko ludzi bardzo aktywnych, zaradnych, angażujących się w wielu sferach życia, odnoszących sukcesy zawodowe i osobiste. A choć sytuacja zmienia się już na lepsze, nadal często jest wiele obaw przed przyznaniem się przed sobą samym i otoczeniem do tej choroby oraz podjęciem leczenia.

Aby rozwiać mity, pomóc chorym bądź ich bliskim, Stowarzyszenie „Mój Duch Przyjazny” z Opola zorganizowało w poniedziałek 6 marca debatę pt. „Aktywnie przeciw depresji”.

Wśród zaproszonych gości byli pracownicy Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego przy ul. Wodociągowej w Opolu: Ewa Pendziałek-Grunwald, ordynator oddziału dziennego Iwona Kapral, terapeutka i Katarzyna Juszczyk, pielęgniarka oddziałowa. Były także pacjentki, którym udało się przezwyciężyć chorobę. Dzieliły się swoimi doświadczeniami i sposobami radzenia sobie z depresją. A Jacek Ruszczewski, pełnomocnik zarządu województwa opolskiego ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, opowiadał o uciekaniu przed chorobą w uzależnienia i o finansowaniu terapii.

- Depresja to choroba jak każda inna. Składa się na nią zespół objawów, nie jest to tylko smutek, jak to potocznie się przyjmuje. Oprócz obniżenia nastroju jest to też obniżenie napędu psychoruchowego, nieokreślony lęk, dobowe wahania samopoczucia, zaburzenia snu, budzenie się w nocy z uczuciem niepokoju, często poczucie braku sensu i własnej beznadziejności, myśli samobójcze - tłumaczyła dr Ewa Pendziałek-Grunwald.

Opisywała różne rodzaje depresji - tę wynikającą z przyczyn zewnętrznych, dramatycznych zdarzeń, straty bądź przeżywania żałoby, endogenną, której przyczyna tkwi w mózgu pacjenta, a istotne są przy tym predyspozycje genetyczne, stres i intensywny tryb życia, pora roku czy przyjmowane leki, a także inne schorzenia, a także depresję poporodową. Zależnie bowiem od tego inny jest sposób leczenia.

Ekspertki podkreślały rolę otoczenia i mówiły, jak bliscy mogą pomóc choremu zarówno w uświadomieniu sobie choroby i podjęciu leczenia, jak i w powrocie do zdrowia.