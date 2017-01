Głodujący zaostrzyli formę protestu

Dzisiejszej nocy (4 stycznia) dwoje z głodujących w sali GOK w Dobrzeniu Wielkim z powodu pogorszenia stanu zdrowia zostało zabranych do szpitala przez karetkę pogotowia. Później oboje - 75-letnia kobieta i 60-letni mężczyzna -na własne żądanie zostali wypisani ze szpitala i powrócili do prowadzenia strajku głodowego. To dziesiąta doba głodówki.

Grupa 11 obecnie głodujących osób wydała oświadczenie, w którym powiadomiła o zaostrzeniu formy protestu głodowego. Od południa 4 stycznia przyjmują tylko wodę (dotychczas były to również soki owocowe).

W oficjalnym oświadczeniu z 4 stycznia głodujący podtrzymali swoje stanowisko w sprawie powiększenia Opola i przypomnieli - wyrażoną w trakcie przedwczorajszych negocjacji w opolskiej kurii diecezjalnej - ofertę przekazania podatków z Elektrowni „Opole” na „rozwój całego regionu” w zamian za pozostawienie w granicach gminy Dobrzeń Wielki sołectw włączonych od 1 stycznia br. do miasta Opole.

Protestujący oczekują na przyjazd przedstawiciela rządu RP, który miałby kompetencje do prowadzenia rozmów na ten temat.

Jak do tej pory nie ma informacji na temat skutków prośby o przyjazd ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, do przekazania której zobowiązał się w trakcie poniedziałkowych negocjacji w kurii wojewoda opolski Adrian Czubak.

Próbowaliśmy w tej sprawie uzyskać wypowiedź rzeczniczki wojewody Martyny Kolemby, jednak kilkukrotne próby (telefony, SMS) skontaktowania się nie przyniosły efektu.

Protestujących odwiedzili dziś m.in. marszałek województwa Andrzej Buła i posłowie partii Kukiz’ 15.