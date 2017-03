Ćwierć wieku metropolii górnośląskiej

Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae populus” 25 marca 1992 roku utworzył diecezję gliwicką i powołał do istnienia metropolię górnośląską. - Fundacja na rzecz zaistnienia diecezji gliwickiej jest w znacznej mierze wkładem diecezji opolskiej: 90 parafii, 140 księży, a także 2 biskupów. Byliśmy więc bardzo hojni i nie żałujemy tego, bo ten nasz wkład, podobnie i wkład archidiecezji katowickiej, pięknie owocuje - mówił biskup opolski Andrzej Czaja u początku dziękczynnej Mszy św., która wieczorem 25 marca sprawowana była w katedrze w Opolu.

- Cieszy nas rozwój Kościoła gliwickiego i cieszy nas rozwój metropolii górnośląskiej, która składa się z archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej i diecezji opolskiej. Nie jest to tylko suma tych Kościołów, ale wspólnota w pięknej harmonii, wspólnota współprzenikania się, pełna symbiozy, która owocuje nade wszystko w naszych sercach, rodzinach i pośród nas w parafiach. Dlatego stajemy tu dziś przed Bogiem z radością i wielką wdzięcznością - mówił bp Czaja, witając w katedrze opolskiej metropolitę górnośląskiego abp. Wiktora Skworca, jego biskupów pomocniczych: bp. Marka Szkudło i bp. Adama Włodarczyka, biskupa gliwickiego Jana Kopca i biskupa gliwickiego seniora Jana Wieczorka, a także bp. Pawła Stobrawę.

- Chcemy wyśpiewać Te Deum laudamus i powierzyć Panu wiele ważkich spraw i potrzeb metropolii górnośląskiej i poszczególnych diecezji, prosząc o rozwój żywej wiary, nade wszystko w sercach diecezji i młodzieży, o obudzenie wiary w sercach tych, którzy zobojętnieli na Boga, o łaskę zdrowia dla naszych rodzin, by były Bogiem silne i miłością wielkie, a także o otwartą tożsamość w naszych sercach i parafiach, byśmy żyli w jedności i zgodzie - wymieniał intencje biskup opolski. Prosił również o modlitwę w intencji śp. ks. Alojzego Marcola, wieloletniego rektora seminarium w Nysie.

W homilii abp Wiktor Skworc przypominał, że Kościół nie jest zbiegowiskiem ludzi czy tłumem. Wyjaśniał, że Kościół jest wspólnotą, która rodzi się ze spotkania Boga z konkretnym człowiekiem.

- Metaforę spojrzenia Boga w ludzkie serce odnajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Jezus przechodząc, ujrzał człowieka niewidomego od urodzenia. Jezus dał mu nie tylko wzrok ciała, ale spojrzawszy w jego serce, spojrzawszy na niego z miłością, obdarował go wiarą, objawił Mu siebie. Uzdrowiony zaś oddał Mu pokłon - mówi abp Skworc.

- Faryzeusze widzieli w owym uzdrowionym ślepcu człowieka z marginesu społecznego, który nie ma prawa nie tylko do pouczania innych, ale nawet do tego, by wyrażał własne zdanie. Odmawiają mu głosu. A Bóg w Jezusie jego wybrał do uzdrowienia. Ten ślepiec jest także obrazem Kościoła, który rodzi się ze spotkania Boga i konkretnego człowieka z konkretnym życiorysem wpisanym w konkretną czasoprzestrzeń - wyjaśniał metropolita górnośląski. Zaznaczał, że spojrzenie Boga jest wyjątkowe, bo tylko Bóg potrafi patrzeć na serce i jednocześnie prowadzić na zielone pastwiska całą owczarnię. - W tej owczarni każdy jest ważny - podkreślał kaznodzieja.

Przypominał też, że nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce zrodził się z głębszego rozumienia nauczania Soboru Watykańskiego II, który m.in. kładł nacisk, by biskup i prezbiterzy byli jak najbliżej wiernych na danym terytorium.

- Struktury są w służbie ewangelizacji. To jest główne zadanie. Bo w gruncie rzeczy chodziło o to, aby ludzie poznali Jezusa, aby On przez posługę biskupów i prezbiterów mógł spojrzeć im w oczy i w serce, by je uzdrawiać, oświecać i nim kierować - mówił abp Skworc, stawiają pytanie, czy tak rzeczywiście dzieje się w Kościele w Polsce po 25 latach od wprowadzenia nowego podziału administracyjnego.

- Odpowiedź pisze codzienność, a my winniśmy się zmierzyć z eklezjalnym rachunkiem sumienia, radując się z żywej wspólnoty wierzących i smucąc się z powodu tych, którzy nadal pozostają głusi i ślepi na światło Ewangelii z przyczyn od nich czy od nas zależnych - zaznaczał.

Przed błogosławieństwem głos zabrał również biskup gliwicki senior Jan Wieczorek, który przez 12 lat był biskupem pomocniczym diecezji opolskiej, a od 1992 roku pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji gliwickiej.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy biskupi przeszli przed obraz Matki Bożej Opolskiej. Tam bp Andrzej Czaja przewodniczył modlitwie, powierzając Matce Bożej Kościoły archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej i opolskiej.

Główne uroczystości, wieńczące obchody 25-lecia metropolii górnośląskiej, odbędą się w niedzielę, 26 marca o 12.00 w archikatedrze katowickiej. Wcześniej, o 10.00 debata na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Czytaj także o uroczystościach jubileuszowych w innych diecezjach:

oraz