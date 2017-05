Siostra Cristina zaśpiewa w Opolu

Będzie to jej jedyny koncert w Polsce. Słynna włoska zakonnica - zwyciężczyni „Voice of Italy”- zaśpiewa na rzecz opolskiej katedry.

- Dwa lata próbowałem zaprosić siostrę Cristinę do naszego miasta. Nie było to takie proste. Niedawno wystąpiła na festiwalu w San Remo i jest w trakcie nagrywania drugiej płyty. Jednak udało się. W czasie koncertu wystąpi także chyba najbardziej w tej chwili popularny chór Sound’n”Grace i opolanka Basia Kurdej-Szatan ze swoim mężem Rafałem Szatanem oraz pianistą Piotrem Manią - poinformował ks. Jerzy Kostorz, dyrektor wydziału katechetycznego opolskiej kurii diecezjalnej i organizator koncertu.

Koncert odbędzie się na placu katedralnym w Opolu, w piątek 30 czerwca o godz. 19. Dochód z koncertu będzie przeznaczony na rzecz odnowy opolskiej katedry.

- To nie będzie tylko koncert, ale także osobiste świadectwo s. Cristiny. Całe wydarzenie będzie miało mocny wymiar duchowy - wyjaśniał ks. Kostorz podczas konferencji prasowej nt. koncertu, która odbyła się dzisiaj w kurii diecezjalnej.

- Szczególnie zapraszam siostry zakonne, bo to jest też okazja, żeby przełamywać stereotypy w postrzeganiu ich samych oraz ich posługi we współczesnym świecie i Kościele. Cieszę się, bo to wydarzenie będzie też miało wymiar ewangelizacyjny oraz będzie bardzo konkretnym wsparciem dla renowacji katedry - powiedział bp Andrzej Czaja.

Głównymi sponsorami koncertu są ECO S.A. oraz miasto Opole. Organizację koncertu wsparło również kilkanaście innych instytucji i firm.

- W renowację murów zewnętrznych katedry zainwestowaliśmy już 3 mln zł. Całościowy remont opolskiej katedry to największa renowacja średniowiecznego kościoła prowadzona obecnie w Polsce - powiedział ks. Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej.

Przyznał, że wkrótce ma zapaść decyzja, czy katedra otrzyma 5 mln zł w ramach projektu złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego. Jesienią zaś będzie decyzja ws. projektu na 15 mln zł złożonego do POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

Ks. Łukasz Knieć, diecezjalny duszpasterz młodzieży, powiedział, że koncert s. Cristiny rozpocznie świętowanie rocznicy ŚDM w naszej diecezji.

Wiceprezydent Opola Maciej Wujec cieszył się, że tak wyjątkowy koncert uświetni obchody 800-lecia Opola, a Wojciech Radziewicz, prokurent ECO, zaznaczył, że jego firma „ z dumą i radością” wspiera takie działania charytatywne.

Bilety-cegiełki uprawniające do wstępu na koncert (cena 30 zł) można kupić w portierni Wydziału Teologicznego (ul. Drzymały 1a, od godz. 6 do godz.22), w kancelarii parafii katedralnej, w kurii diecezjalnej oraz w opolskich parafiach.

Poniżej można zobaczyć s. Cristinę oraz innych artystów zapraszających na koncert w Opolu.

S. Cristina zaśpiewa w Opolu. Zaproszenie

Gość Opolski