W internecie Wielki Post przeżyjesz…

Rozpoczął się Wielki Post, a wraz z nim w mediach społecznościowych wystartowało kilka inicjatyw, które w przeżyciu tego czasu mogą pomóc.

Cykle wielkopostne przygotowują m.in. ks. Mateusz Buczma - koordynator wspólnot i ruchów w diecezji opolskiej, ks. Eugeniusz Ploch - proboszcz parafii Ducha Świętego w Winowie, Siostry Służebniczki NMP oraz dk. Tomasz Kornek.

Ks. Buczma zaproponował internautom cykl pt. „Słucham Franciszka”. Postawił pytania: Kim tak naprawdę jest papież Franciszek? Co myśli? Jakie jest jego nauczanie?

- W Wielkim Poście będziemy czytać tekst katechezy, którą wygłasza papież Franciszek w każdą środę na Placu św. Piotra w trakcie audiencji generalnej, a także będziemy czytać rozważanie, które wygłasza papież przy okazji modlitwy Anioł Pański w niedzielę. Będziemy je czytać nie w skrócie, nie w relacji, ale sięgając do pełnego tekstu. Po co? Po to, by bardziej słuchać Franciszka i odkrywać, do czego nas dzisiaj - w XXI wieku zaprasza - wyjaśnia duszpasterz, który od Środy Popielcowej na facebookowym profilu „Mateuszowe” ( TUTAJ ) zamieszcza komentarze w formie tekstu lub audio, bądź video. I zachęca innych do dzielenia się własnymi przemyśleniami i refleksjami.

Z kolei ks. Eugeniusz Ploch sięgnął do bogactwa życia i myśli św. ojca Pio i wielkopostny cykl zatytułował „Zasłyszane u ojca Pio”. Na swoim facebookowym profilu ( TUTAJ ) każdego dnia zamieszcza kilkuminutową refleksję w wersji audio, w której rozważa słowa świętego z Pietrelciny.

Wśród cytatów pojawiły się już: „Dobrze wykorzystany czas daje szczęście!”, „Nie dziw się swoim słabościom, ale uznaj siebie takim, jakim jesteś”, „Nie trzeba uprawiać cudzego ogródka, ale własny!” czy „Bycie kuszonym jest znakiem, że dusza podoba się Panu Bogu!”.

Te refleksje można odsłuchać w dowolnej chwili dnia. Dla zorientowanych w meandrach Facebooka podajemy też hasztagi: #SłuchamFranciszka oraz #‎zasłyszaneuojcapio - które powinny ułatwić odnalezienie poszukiwanych treści.

Do wspólnej drogi nawrócenia zaprosiły internautów też siostry nowicjuszki ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, które na youtubie planują zamieszczać krótkie filmiki ( TUTAJ ).

- Proponujemy wam, by w roku Ducha Świętego przyjrzeć się temu, jak Jego dary uzdalniają nas do budowania relacji - słyszymy w krótkim filmie, który jest zwiastunem wielkopostnego cyklu. Przewodnikiem na tej drodze będzie bł. Edmund Bojanowski, założyciel zgromadzenia.

- Prośmy Ducha Świętego, aby napełnił nasze relacje Swoim światłem i Swoją miłością - zachęcają służebniczki Maryi. - Potrzebujemy Jego pomocy na drodze nawrócenia w różnych przestrzeniach naszego życia, także naszej komunikacji z drugim człowiekiem - podkreślają.

I jeszcze czwarta propozycja internetowa na Wielki Post. W listopadzie ub.r. pisaliśmy o inicjatywie dk. Tomasza Kornka pt. „Liguda Movie”. Pochodzący z Winowa diakon sięga w niej do kazań bł. o. Alojzego Ligudy - męczennika II wojny światowej, który urodził się właśnie w Winowie.

W Wielkim Poście dk. Tomasz Kornek zaproponował internautom cykl „Liguda Movie na Wielki Post”, w którym sięga do słów z wielkopostnych homilii błogosławionego. - O. Alojzy kazanie na 1. Niedzielę Wielkiego Postu zatytułował: „Człowiek dzisiejszy parodią Chrystusa”. Czytamy, jak błogosławiony z Winowa, mówił, że współczesny człowiek jest raczej karykaturą, parodią niż kopią Chrystusa - mówi dk. Tomasz Kornek. I zachęca: - Niech słowa o. Alojzego będą dla mnie i dla ciebie motywacją, byśmy na starcie Wielkiego Postu chcieli się brać do roboty.

I jeszcze facebookowy hasztag cyklu: #LigudaMovienaWielkiPost.