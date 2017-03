W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu odbyły się dwa pokazy filmu „Za niebieskimi drzwiami”, który swoją premierę miał w listopadzie 2016 r. i został entuzjastycznie przyjęty m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale Kino!” w Poznaniu.

Obraz, który powstał na podstawie powieści Marcina Szczygielskiego, w sposób przystępny, nowoczesny plastycznie i atrakcyjny dla współczesnego widza młodzieżowego porusza temat śpiączki, a także staje się przyczynkiem do rozmów o bezpiecznym zachowaniu się w ruchu drogowym.

- Większość śpiączek wynika z tego, że po wypadku nie zostaje udzielona w odpowiedni sposób pomoc, następuje utrata przytomności i niedotlenienie mózgu. Sceną wypadku rozpoczyna się też nasz film - wyjaśnia reżyser Mariusz Palej, który w opolskim MDK-u zagościł wraz z aktorką i scenarzystką Magdaleną Nieć.

Obie projekcje filmu, które w Opolu odbyły się 14 marca, poprzedziła emisja spotów kampanii społecznej, przygotowanej przez Fundację Opolska Jazda, a także rozmowa o zachowaniach, które mogą wywołać niebezpieczne sytuacje na drodze. Okazuje się, że wiele z nich może być konsekwencją np. obsługiwania telefonu komórkowego, zarówno przez kierowców, jak i przez pieszych przechodzących przez jezdnię.

- Badania naukowe dowodzą, że korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem czy rowerem odbiera 100-procentowe postrzeganie rzeczywistości. Mamy wtedy do czynienia z tzw. efektem widzenia tunelowego. To znaczy, że nasz mózg odbiera rzeczywistość w ograniczony sposób i w decydującym, newralgicznym momencie możemy nie dostrzec zagrożenia, które się na drodze pojawia, możemy niewłaściwie zareagować bądź w ogóle nie zareagować - tłumaczy podinspektor Maciej Milewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

- Chcemy dotrzeć do dzieci, by nie bały się zareagować i zwrócić uwagę swoim rodzicom: „tato, zapnij pasy”, „tato, nie rozmawiaj przez komórkę”, „nie przejeżdżaj na czerwonym świetle” - tłumaczy M. Milewski. Pomagają w tym m.in. spoty edukacyjne, które poprzedzają projekcję filmu.

- Nasze spoty pokazują, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię i w jakich miejscach. Ostatni spot w tym cyklu pokazuje, że brak wyobraźni może zakończyć się tragicznie - mówi Marek Twaróg z Fundacji Opolska Jazda Lepszy Start, koordynator projektu „Bezpieczny pieszy to świadomy pieszy”.

- Pieszy, który nieświadomie łamie przepisy ruchu drogowego, stwarza niebezpieczeństwo dla siebie, dla swojego zdrowia i życia - podkreśla M. Twaróg i podaje jako przykład przepis, który mówi, że na przejściu dla pieszych pieszy nie ma pierwszeństwa przed nadjeżdżającym samochodem. - Pieszy przed przejściem przez jezdnię ma tylko jedną rzecz do zrobienia - ma popatrzeć, czy nie jedzie auto. Tylko to ma do zrobienia, a jednak ludzie giną - mówi.

Film, który uczniowie zobaczyli w MDK-u, zawita również do innych miejscowości na Opolszczyźnie i w województwach ościennych. - Kierujemy go do dzieci i młodzieży od 5. klasy szkoły podstawowej - zaznacza Bolesław Drochomirecki, koordynator Opolskiego Kina Objazdowego. - Wraz z filmem chcemy dotrzeć do młodego widza z przesłaniem profilaktycznym o bezpieczeństwie na drogach - wyjaśnia.

Każdy bilet na film „Za niebieskimi drzwiami” jest cegiełką na Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”.

Za Niebieskimi Drzwiami - Making

FundacjaAkogo