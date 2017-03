Bp Czaja: Zadbajmy, by w naszych śląskich domach było więcej modlitwy

Uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach przewodniczył abp Wiktor Skworc. Razem z nim przy ołtarzu stanęli biskupi z Katowic, Gliwic i Opola oraz kapłani metropolii. Homilię wygłosił bp Andrzej Czaja z Opola.

Pobudka!

Wyjaśniał w niej, że dziś Kościołowi na Górnym Śląsku potrzeba autentycznych świadków Chrystusa. Wspominając ŚDM na Śląsku, zachęcał, by wierni i duchowni na co dzień korzystali z potencjału wiary, który uobecnił się w nich podczas spotkań z młodymi świata.

Zachęcał, by wybudzić się z letargu, ospałości i obojętności w wierze. Cytując papieża Benedykta XVI, podkreślił, że trzeba nam dziś uwierzyć w moc chrześcijańskiej wiary oraz w moc łaski sakramentalnej chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich czy małżeństwa.

Biskup opolski sugerował też, by nie ufać nadmiernie badaniom socjologicznym, z których wynika, że Kościół w Polsce, w porównaniu z tym na Zachodzie, ma się dobrze, ale by dbać o żywą relację z Jezusem.

- Nasze dzieci i młodzież potrzebują bowiem więcej doświadczenia wiary w naszych domach - wyjaśniał bp Andrzej Czaja. - Zadbajmy o to, by w naszych śląskich domach było więcej modlitwy. Zwłaszcza modlitwy wspólnej - dodał.

Biskup zauważył też, że dziś dobrej katechezy nie potrzebują jedynie dzieci, lecz także dorośli. - Trzeba więcej świadomego inwestowania w duchowy rozwój, kształtowania wrażliwego sumienia i wrażliwego serca - mówił w katowickiej katedrze.

- My, kapłani, nawet jeśli w całej metropolii jest nas ponad 3 tysiące, sami sobie nie damy rady - przyznał. - Potrzebujemy was, wiernych, by iść i z radością zanosić Chrystusa, Jego Ewangelię w sąsiedztwie, a czasem i we własnej rodzinie mówić o Panu Bogu.

Kierunek: ewangelizacja

Bp Czaja dodał, że obok misyjnego zaangażowania potrzeba solidnej formacji dorosłych chrześcijan w rodzinie, ruchach, wspólnotach, stowarzyszeniach. Dodał, że w chrześcijaństwie nie liczy się relatywizm, a wiara apostołów i duch posłuszeństwa.

- Bez Chrystusa nie ma chrześcijaństwa, bez Chrystusa nie ma zbawienia - przypomniał. Na koniec zachęcał, by właśnie Chrystus królował w śląskich rodzinach, parafiach i społeczeństwie.

Na początku Eucharystii wszystkich zebranych przywitał abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Przypominając wspólne inicjatywy biskupów górnośląskich, wskazał też na jedną misję duszpasterską. - Nade wszystko musimy ewangelizować, nie dzielić, a łączyć. Nie jest to przymus zewnętrzny, lecz płynąca ze spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym powinność; pełnienie Jego polecenia: "Idźcie i głoście!". Kościół jest bowiem wspólnotą tych, którzy Go spotkali, doświadczyli mocy Jego zmartwychwstania, Jego miłosiernej miłości. On na nas spojrzał, na każdego z nas! Nie możemy o tym nie mówić, nie możemy tej radości spotkania Boga nie głosić w Duchu Świętym! "Idźcie i głoście!". Terenem misyjnym jest nasza metropolia, mieszkający tutaj ludzie, chrześcijanie i niechrześcijanie - wyjaśniał.

Przed Eucharystią na Wydziale Teologicznym UŚ odbył się panel dyskusyjny "Metropolia katowicka - szansa czy ryzyko duszpasterskiej i społecznej integracji?".

W sobotę uroczystości rocznicowe odbyły się w Gliwicach - gdzie tego dnia rozpoczął się także synod diecezjalny - oraz w Opolu.

Czytaj także o uroczystościach jubileuszowych:

oraz