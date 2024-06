Gdy dorośli są bezbronni

To nie jest lektura łatwa, a już w ogóle – nie sensacyjna czy żerująca na „chodliwym temacie”. Długimi fragmentami czyta się ją z wewnętrznym bólem. Chwilami musiałem przerywać lekturę. Nie dawałem rady znosić dłużej tej precyzyjnej, wnikliwej i fachowej analizy zjawiska krzywdy duchowej i seksualnej wyrządzanej przez niektórych duszpasterzy czy świeckich liderów wspólnot kościelnych. Jest to książka niezwykle potrzebna, a dla wielu powinna być lekturą obowiązkową. I nie myślę tu bynajmniej tylko o biskupach czy przełożonych kościelnych. To byłoby zbyt łatwe adresowanie tej lektury.