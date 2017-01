Milczenie strony rządowej

Po wczorajszej (9 stycznia) wizycie przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny u głodujących w Dobrzeniu Wielkim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat, w którym przypomniane zostały argumenty za poszerzeniem Opola oraz poinformowano o tym, że minister Mariusz Błaszczak jest „na bieżąco informowany o sytuacji w województwie opolskim”.

W komunikacie MSWiA nie było odniesienia się do podstawowego postulatu prowadzących od 26 grudnia protestacyjną głodówkę, czyli do prośby o spotkanie z premier, ministrem spraw wewnętrznych lub reprezentantem rządu.

Wczoraj wieczorem głodujący w sali GOK w Dobrzeniu Wielkim poinformowali, że zwrócili się o pomoc do zawodowego mediatora, opolskiej adwokat Anety Gibek-Wiśniewskiej, która ma pomóc w wypracowaniu porozumienia między stronami.

Dzisiaj (10 stycznia) po południu oficjalnie ponowili swoją prośbę do premier Beaty Szydło o podjęcie rozmów już z udziałem profesjonalnego mediatora. Ponowienie kilkakrotnie wyrażonej prośby o podobnej treści uzasadnili pogarszającym się stanem zdrowia (właśnie rozpoczął się 16 dzień głodówki) oraz wątpliwościami czy do premier Beaty Szydło docierają pełne informacje.

„Wierzymy w zapewnienia o woli wstawiennictwa za słabszymi i potrzebującymi wyrażonej w słowach Pani Premier: „Będziemy przede wszystkim stali po stronie tych, którzy są słabsi i potrzebują pomocy, bo państwo i instytucje państwa są właśnie po to, by wtedy, kiedy obywatel jest krzywdzony - bronić go, by wtedy kiedy obywatel potrzebuje pomocy – pomagać mu, by wtedy kiedy rządzący nadużywają władzy - wyciągnąć z tego konsekwencje” - czytamy w oświadczeniu głodujących, którzy w zakończeniu pytają: „Czy we współczesnym świecie tak trudno o spotkanie człowieka z człowiekiem? Wszyscy przecież jesteśmy katolikami”.

